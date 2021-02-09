Искусственный интеллект: для чего он нужен врачу и пациенту

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Информационная система поддержки принятия врачебных решений позволяет медикам более оперативно определять диагноз пациента, своевременно учитывая даже самые малозаметные признаки заболевания. Об этом сообщила главврач московской городской клинической больницы № 52, председатель междисциплинарной рабочей группы по разработке и внедрению системы поддержки принятия врачебных решений Марьяна Лысенко.
"Система поддержки принятия врачебных решений – это часть единой цифровой платформы здравоохранения, созданной в Москве, и надежный помощник для врачей, позволяющий экономить время специалиста. Находясь на приеме, врач осматривает пациента, фиксирует его жалобы и результаты осмотра, которые заносит в электронную медицинскую карту. Далее искусственный интеллект предлагает наиболее вероятные диагнозы, а главное – дает врачу подсказку, какие необходимо назначить исследования для подтверждения диагноза. Врач может либо согласиться с этим, либо выбрать другой диагноз", – цитирует Лысенко Агентство "Москва".
Она рассказала, что далее система представляет врачу так называемое пакетное назначение, предлагая провести набор анализов и исследований для подтверждения диагноза пациента, а затем формирует направления на диагностику для подтверждения предварительного диагноза, выбранного врачом.
"Такой подход позволяет в 10 раз ускорить формирование направлений и удобен как для врача, так и для пациента. Главное, что позволяет сделать система, – это обратить внимание даже на самые малозаметные проявления заболевания, которые в сумме с другой симптоматикой могут дать более полное представление клинической картины. Кроме того, она позволяет автоматизировать процессы и дать врачу дополнительное время для работы с пациентом", – заявила специалист.
По словам Лысенко, система также будет полезна для помощи молодым специалистам, не обладающим большим опытом. В случае появления сомнений в правильности назначения врач может обратиться к информационной панели и ознакомиться с рекомендациями о необходимости проведения тех или иных исследований в конкретном случае.
Ранее сообщалось, что Москва запустила специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований hub.tele-med.ai. Он работает на базе Единой цифровой платформы здравоохранения. С помощью уникальной технологии врачи из любого региона страны могут обработать лучевые исследования посредством технологии искусственного интеллекта, а при необходимости – получить комментарии московских экспертов по результатам анализа.
Московские сервисы на базе ИИ стали доступны всем российским врачам
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