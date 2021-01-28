Москва открывает доступ к технологиям на основе ИИ для врачей всей России

14:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москва запустила специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований hub.tele-med.ai. Работает он на базе Единой цифровой платформы здравоохранения, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
С помощью уникальной технологии врачи из любого региона страны могут обработать лучевые исследования посредством технологии искусственного интеллекта, а при необходимости – получить комментарии московских экспертов по результатам анализа.
"В рамках Единой цифровой платформы здравоохранения мы постоянно наращиваем новые возможности. И делаем наши передовые технологии доступными не только максимально большому числу московских врачей, но и медицинским специалистам из других регионов страны", – сказала заммэра.
Она напомнила об открытии месяц назад доступа к сервису КТ-калькулятора – нейронной сети для оценки степени поражения легких по данным анализа крови. По словам Раковой, спрос на него оказался значительным: им воспользовались уже более 7 тысяч человек из 70 регионов.
"На этом мы не останавливаемся и сейчас готовы рассказать о новом сервисе. Специальная платформа, HUB, дает доступ врачам из любых субъектов страны к технологиям искусственного интеллекта, которые уже успешно применяются в наших учреждениях", – рассказала вице-мэр.
Она пояснила, что после регистрации на платформе врач любой специализации может загрузить обезличенное рентгенологическое исследование для обработки искусственным интеллектом. Анализ данных займет 1–2 минуты, максимум 15 минут.
Инструменты работают в формате "подсказок" для врачей: они отмечают цветом области возможных патологий. Сейчас в сервисе доступны инструменты автоматической оценки КТ-снимков: алгоритмы выявляют на медицинских изображениях признаки коронавирусной пневмонии и оценивают степень поражения легких по шкале от одного до четырех.
Ракова сообщила, что работу сервисов протестировали более 500 врачей из более 100 городских медорганизаций. Доступ к платформе могут получить только авторизованные врачи – как специалисты лучевой диагностики, так и представители клинических специализаций (терапевты, пульмонологи).
В случае сложных кейсов медики смогут запросить дистанционную консультацию московских экспертов. Они могут дать второе мнение в сложных случаях или выполнить первичное описание снимка, добавила заммэра.
Медицинские организации – пользователи платформы могут бесплатно отправлять пять исследований в день для обработки искусственным интеллектом. Для этого после регистрации и верификации врачу нужно загрузить в сервис обезличенное (деперсонализированное) рентгенологическое исследование в формате архива DICOM.
Пока алгоритмы, подключенные к платформе, могут анализировать только компьютерные томограммы, но уже в ближайшее время перечень исследований расширится.
Медицинским организациям доступны дополнительные опции: дистанционные консультации экспертов Центра диагностики и телемедицины, первичное описание исследований, второе мнение и аудиты.
Чтобы подключиться к ИИ-консультанту для врачей, надо отправить заявку по адресу help@npcmr.ru, указав свою должность, Ф. И. О. и название организации. После верификации на адрес, с которого был направлен запрос, поступит подтверждение.
В столице активно развиваются сервисы искусственного интеллекта, которые помогают врачам в обработке шести новых исследований.
Они охватят такие сферы, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и состояний, требующих неотложной помощи.
В московском эксперименте по внедрению ИИ в здравоохранение участвуют 39 сервисов: 18 из них уже активно используют врачи городских медучреждений, а еще 21 проходит тестирование.
В настоящее время ИИ-сервисы обрабатывают около 20 тысяч радиологических исследований в сутки, а всего с момента запуска алгоритмы помогли медикам обработать около 1,5 миллиона снимков.
"Это наш город": количество цифровых медицинских исследований в столице вырастет до 10 млн
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