Москва открывает доступ к технологиям на основе ИИ для врачей всей России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва запустила специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований hub.tele-med.ai. Работает он на базе Единой цифровой платформы здравоохранения, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С помощью уникальной технологии врачи из любого региона страны могут обработать лучевые исследования посредством технологии искусственного интеллекта, а при необходимости – получить комментарии московских экспертов по результатам анализа.



"В рамках Единой цифровой платформы здравоохранения мы постоянно наращиваем новые возможности. И делаем наши передовые технологии доступными не только максимально большому числу московских врачей, но и медицинским специалистам из других регионов страны", – сказала заммэра.

Она напомнила об открытии месяц назад доступа к сервису КТ-калькулятора – нейронной сети для оценки степени поражения легких по данным анализа крови. По словам Раковой, спрос на него оказался значительным: им воспользовались уже более 7 тысяч человек из 70 регионов.

"На этом мы не останавливаемся и сейчас готовы рассказать о новом сервисе. Специальная платформа, HUB, дает доступ врачам из любых субъектов страны к технологиям искусственного интеллекта, которые уже успешно применяются в наших учреждениях", – рассказала вице-мэр.

Она пояснила, что после регистрации на платформе врач любой специализации может загрузить обезличенное рентгенологическое исследование для обработки искусственным интеллектом. Анализ данных займет 1–2 минуты, максимум 15 минут.

Инструменты работают в формате "подсказок" для врачей: они отмечают цветом области возможных патологий. Сейчас в сервисе доступны инструменты автоматической оценки КТ-снимков: алгоритмы выявляют на медицинских изображениях признаки коронавирусной пневмонии и оценивают степень поражения легких по шкале от одного до четырех.

Ракова сообщила, что работу сервисов протестировали более 500 врачей из более 100 городских медорганизаций. Доступ к платформе могут получить только авторизованные врачи – как специалисты лучевой диагностики, так и представители клинических специализаций (терапевты, пульмонологи).

В случае сложных кейсов медики смогут запросить дистанционную консультацию московских экспертов. Они могут дать второе мнение в сложных случаях или выполнить первичное описание снимка, добавила заммэра.

Медицинские организации – пользователи платформы могут бесплатно отправлять пять исследований в день для обработки искусственным интеллектом. Для этого после регистрации и верификации врачу нужно загрузить в сервис обезличенное (деперсонализированное) рентгенологическое исследование в формате архива DICOM.

Пока алгоритмы, подключенные к платформе, могут анализировать только компьютерные томограммы, но уже в ближайшее время перечень исследований расширится.

Медицинским организациям доступны дополнительные опции: дистанционные консультации экспертов Центра диагностики и телемедицины, первичное описание исследований, второе мнение и аудиты.

Чтобы подключиться к ИИ-консультанту для врачей, надо отправить заявку по адресу help@npcmr.ru, указав свою должность, Ф. И. О. и название организации. После верификации на адрес, с которого был направлен запрос, поступит подтверждение.

В столице активно развиваются сервисы искусственного интеллекта, которые помогают врачам в обработке шести новых исследований.

Они охватят такие сферы, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и состояний, требующих неотложной помощи.

В московском эксперименте по внедрению ИИ в здравоохранение участвуют 39 сервисов: 18 из них уже активно используют врачи городских медучреждений, а еще 21 проходит тестирование.

В настоящее время ИИ-сервисы обрабатывают около 20 тысяч радиологических исследований в сутки, а всего с момента запуска алгоритмы помогли медикам обработать около 1,5 миллиона снимков.