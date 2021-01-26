Москва расширит использование ИИ-технологий для диагностики заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство Москвы расширит использование современных технологий для диагностики ряда заболеваний. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Уточняется, что речь идет о технологиях компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Именно они являются одними из приоритетных направлений в развитии современной лучевой диагностики. В частности, они помогают в расшифровке медицинских изображений, выявлении очагов патологий, постановке предварительного диагноза. В 2021 году технологию будут применять в 10 видах исследований.

Отмечается, что Москва одной из первых в мире начала использование ИИ-технологий во врачебной практике.

"Несколько лет назад был создан Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС – облачное хранение медицинских изображений, сделанных в городских больницах и поликлиниках. К ЕРИС были подключены 1,3 тысячи цифровых аппаратов лучевой диагностики городских учреждений здравоохранения – свыше 80 процентов диагностического оборудования, имеющегося в городе", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в скором времени все аналоговое оборудование сменит цифровое.

"В кратчайшие сроки – в январе – апреле 2020 года – эксперты городского Центра диагностики и телемедицины провели тестирование алгоритмов компьютерного зрения для распознавания признаков поражения легких на КТ-снимках пациентов с подозрением на COVID-19. С мая 2020 года применение этой технологии стало стандартом диагностики коронавирусной пневмонии в городе Москве", – подчеркнули в пресс-службе.

Ежедневно ИИ-сервисы обрабатывают порядка 20 тысяч медицинских изображений. За все время были проанализированы более 1,5 миллиона документов.

Ранее сообщалось, что порядка 300 тысяч человек уже получили телемедицинское лечение в Москве с начала пандемии. Телемедицинский центр удалось организовать практически за три недели, несмотря на психологическое напряжение у людей, оставшихся лечиться дома без возможности посещать больницу.