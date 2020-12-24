Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин предложил объявить 2021-й в России Годом науки и технологий. Об этом президент сообщил в ходе заседания попечительского совета МГУ в режиме видеоконференции.

"Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ, университета мирового уровня, которым все мы гордимся, предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий", – сказал президент.

Глава государства отметил огромный труд людей, которые работают в данных сферах. По его словам, их вклад в развитие страны заслуживает особого государственного и общественного признания.

Ранее Путин на онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey назвал искусственный интеллект основой для рывка в развитии общества. По его словам, так называемые сквозные технологии будут "пропитывать все сферы жизни".

К данным направлениям глава государства отнес науку, социальную сферу, а также культуру. Путин подчеркнул, что в будущем все сферы будут сочетаться между собой.

