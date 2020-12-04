Путин рассказал о роли искусственного интеллекта в развитии человечества

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект можно назвать основой для нового рывка в развитии всего человечества. Об этом сообщает ТАСС.
"Искусственный интеллект, безусловно, – это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии", – рассказал президент РФ в ходе выступления на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey. Темой выбрали "Искусственный интеллект – главная технология XXI века".
Кроме того, Путин подчеркнул, что так называемые сквозные технологии будут "пропитывать все сферы жизни". К данным направлениям глава государства отнес науку, социальную сферу, а также культуру. "Все это будет сочетаться между собой", – обратил внимание он.
Ранее стало известно, что искусственный интеллект поможет московским врачам в 10 видах исследований. Эксперимент по внедрению в систему столичного здравоохранения технологий ИИ и цифрового зрения запустили в 2019 году.
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