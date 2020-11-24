Москва присоединится к проекту Альянса умных городов G20 по внедрению цифровых технологий

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Москва присоединится к пилотному проекту Альянса умных городов G20 по ответственному внедрению цифровых технологий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Системная цифровизация городского хозяйства и социальной сферы – одно из ключевых условий развития современного мегаполиса. Созданная в Москве цифровая инфраструктура позволяет сделать столицу еще более комфортной и безопасной, а также эффективно противостоять вызовам, с которыми весь мир столкнулся в период пандемии коронавируса", – отметил Сергей Собянин.

По словам мэра, безопасность информационных систем и защита персональных данных пользователей являются одними из приоритетов цифровизации для Москвы. Сотрудничество с участниками Альянса позволит Москве делиться накопленным опытом и анализировать лучшие мировые практики, подчеркнул градоначальник.

Международный Альянс умных городов образован в 2019 году. Организация разрабатывает международные нормы и правила ответственного использования передовых технологий. В работе задействованы более чем 35 городов.

Москва выбрана в качестве одного из пилотных регионов по реализации дорожной карты глобальной политики в сфере ответственного использования цифровых технологий.

Ранее в Москве запустили сервис для предпринимателей "Московский инвестор". Все доступные обращения разделены по темам. Предусмотрены имущественно-земельные отношения, торги, промышленность, особые экономические зоны и налоги. Запросы будут направлять к профильным специалистам.