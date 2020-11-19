Собянин рассказал о запуске сервиса "Московский инвестор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве запустили сервис для предпринимателей "Московский инвестор". Об этом Сергей Собянин написал на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Запустили на investmoscow.ru сервис для предпринимателей "Московский инвестор". Принимаем вопросы и предложения по инвестициям", – заявил градоначальник.

Все доступные обращения разделены по темам. Предусмотрены имущественно-земельные отношения, торги, промышленность, особые экономические зоны и налоги. Запросы будут направлять к профильным специалистам.

Сергей Собянин напомнил, что на инвестиционном портале Москвы запущены 29 онлайн-сервисов, каждый из которых упрощает тот или иной аспект ведения бизнеса. Платформа востребована – в 2020 году ей воспользовались уже более 76 тысяч раз.

В ноябре сообщалось, что на электронные торги в Москве выставили 104 нежилых помещения площадью от 8,5 до тысячи квадратных метров. Принять участие в аукционе по аренде на льготных условиях могут только представители малого и среднего бизнеса, уточнил заммэра столицы Владимир Ефимов.

