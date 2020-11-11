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Экономика

17:23

МГД приняла закон о продлении налоговых льгот для организаций столицы

экономика город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Мосгордумы приняли закон о продлении налоговых льгот для организаций. Изменения вносятся в шесть законов Москвы: о налоге на имущество организаций, о транспортном налоге, о патентной системе налогообложения, об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, а также в закон о торговом сборе. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Закон продлевает на пять лет срок действия льготы, освобождающей от уплаты налога на имущество организации железнодорожного транспорта общего пользования в отношении объектов недвижимого имущества, используемых для перевозок на Малом кольце МЖД.

Также законом продлен на пять лет срок действия льготы, предусматривающей уменьшение на 75% суммы налога на не сданную в аренду площадь здания океанариума.

Кроме того, закон распространяет порядок налогообложения по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости на объекты недвижимого имущества.

Также распространяется льгота в виде полного освобождения от налогообложения, установленная для многоэтажных гаражей-стоянок, на гаражи, принадлежащие гаражным и гаражно-строительным кооперативам.

Депутат Мосгордумы Валерий Головченко отметил важность налоговых льгот, касающихся ярмарок. По его словам, участники межрегиональных ярмарок приравниваются к ярмаркам выходного дня и региональным, у которых уже есть льготы по торговому сбору.

Законом также сохраняется стоимость трудового патента на уровне 2020 года.

Документ продлевает до 1 января 2026 года действие льгот по торговому сбору в отношении торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках, торговли сети со специализацией "печать", торговли, осуществляемой в культовых зданиях и других сооружениях объектов бытовых услуг.

Льгота по торговому сбору в отношении розничной торговли, осуществляемой с использованием торговых автоматов, отменяется.

Ранее Сергей Собянин продлил действие налоговых льгот для социально значимых предприятий. В частности, они распространены на объекты МЦК и "Москвариум" на ВДНХ.
Также Собянин предложил продлить на следующий год принятые во время пандемии коронавируса льготы по налоговой, финансовой и бюджетной сферам.

Градоначальник отметил, что считает необходимым принять такие же решения в отношении контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Собянин до этого отмечал эффективность антикризисных мер поддержки МСП. По его словам, малый и средний бизнес – основа экономики Москвы. В период пандемии городские власти выделили на помощь предпринимателям несколько пакетов мер, общая стоимость которых составила 85 миллиардов рублей. В частности, бизнесу предоставили отсрочки по налогам и другим обязательным платежам.

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