14:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин продлил действие налоговых льгот для социально значимых предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
В числе таких предприятий оказался крупнейший из океанариумов "Москвариум" на ВДНХ. Для него продлено действие льготы по налогу на имущество до 31 декабря 2025 года.
"Льгота позволяет в четыре раза снизить налог в отношении площадей зданий океанариумов, не сданных в аренду. Средства, которые высвобождаются, океанариумы направляют на финансирование социальных, образовательных и научных программ, а также на обеспечение льготных условий посещения для отдельных категорий граждан", – говорится в сообщении.
На этот срок продлено и действие льготы для объектов МЦК.
В пресс-службе также уточнили, что жилые помещения, нежилые объекты на земельных участках для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства переводятся на налогообложение от кадастровой стоимости.
"Технические правки было предложено внести в закон "О патентной системе налогообложения" и закон "О транспортном налоге". Изменения исключают необходимость повторной подачи заявления и дублирования документов, дающих право на применение льготы по транспортному налогу в случае, если заявление на право использования льготы уже подавалось", – пояснили в пресс-службе.
Также отменена льгота по торговому сбору для вендинговой торговли, а льгота, предусмотренная для ярмарок, распространяется на межрегиональные ярмарки.
Также Собянин предложил продлить на следующий год принятые во время пандемии коронавируса льготы по налоговой, финансовой и бюджетной сферам.
Градоначальник отметил, что считает необходимым принять такие же решения в отношении контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Собянин до этого отмечал эффективность антикризисных мер поддержки МСП. По его словам, малый и средний бизнес – основа экономики Москвы. В период пандемии городские власти выделили на помощь предпринимателям несколько пакетов мер, общая стоимость которых составила 85 миллиардов рублей. В частности, бизнесу предоставили отсрочки по налогам и другим обязательным платежам.
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