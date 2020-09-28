Собянин предложил продлить введенные во время пандемии льготы

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Сергей Собянин предложил продлить на следующий год принятые во время пандемии коронавируса льготы по налоговой, финансовой и бюджетной сферам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Надо сказать, что те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год в области финансов, бюджетного кодекса, налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на год, на 2021 год", – отметил мэр.

Собянин добавил, что соответствующие проекты данных законов будут проработаны вместе с правительством для дальнейшего вынесения их на рассмотрение в Госдуму.

Градоначальник также отметил, что считает необходимым принять такие же решения в отношении контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Как подчеркнул мэр столицы, проекты уже подготовлены.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить меры поддержки бизнеса на следующий год.

В письме говорится, что речь идет как о субъектах МСП, признанных пострадавшими, так и о предприятиях, если их выручка за второй и третий кварталы текущего года сократилась на 30% и более по сравнению с выручкой за четвертый квартал прошлого года – первый квартал текущего.

Титов попросил продлить до конца года и налоговые отсрочки, предоставляющиеся при угрозе банкротства. Также бизнес-омбудсмен предложил продлить кредитные каникулы для МСП на срок от 3 до 6 месяцев в дополнение к тому периоду, который был уже предоставлен, при наличии заявления от заемщика.

Собянин до этого отмечал эффективность антикризисных мер поддержки МСП. По его словам, малый и средний бизнес – основа экономики Москвы. В период пандемии городские власти выделили на помощь предпринимателям несколько пакетов мер, общая стоимость которых составила 85 миллиардов рублей. В частности, бизнесу предоставили отсрочки по налогам и другим обязательным платежам.

