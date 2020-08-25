Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать"

16:58
Фото: Агентство "Москва"
Правительство столицы продлило антикризисные меры поддержки распространителей печатных СМИ и операторов наружной рекламы, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Меры поддержки киосков "Печать" предусматривали освобождение от платежей за право осуществления торговой деятельности с 1 апреля по 30 июня. Это касалось и тех точек продажи, которые расположены в зданиях и на земельных участках, относящихся к государственной собственности.
В рамках нового пакета поддержки с 1 июля по 30 сентября текущего года распространители печатных СМИ смогут воспользоваться следующими мерами поддержки:
7 августа Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса.
До этого право на их оформление в городе имели малые и средние предприятия, которые заняты в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, а также ИТ-отрасли.
Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.
В настоящий момент предприятия и индивидуальные предприниматели могут получить 13 видов субсидий из бюджета Москвы.
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