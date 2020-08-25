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Мэр Москвы

16:58

Собянин продлил действие антикризисных мер поддержки киосков "Печать"

мэр Москвы Сергей Собянин город экономика

Фото: Агентство "Москва"

Правительство столицы продлило антикризисные меры поддержки распространителей печатных СМИ и операторов наружной рекламы, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Меры поддержки киосков "Печать" предусматривали освобождение от платежей за право осуществления торговой деятельности с 1 апреля по 30 июня. Это касалось и тех точек продажи, которые расположены в зданиях и на земельных участках, относящихся к государственной собственности.

В рамках нового пакета поддержки с 1 июля по 30 сентября текущего года распространители печатных СМИ смогут воспользоваться следующими мерами поддержки:

  • уменьшением до 50% платежей за право на осуществление торговой деятельности за счет списания обеспечения – по договорам с КП "Мосгорпечать", в качестве обеспечения которых были внесены денежные средства; отсрочкой до 1 июля 2021 года уплаты 50% платежей – по договорам, в качестве обеспечения которых были предоставлены банковские гарантии;

  • рассрочкой по оплате действия договоров на право установки рекламных конструкций путем зачета денежных средств из ранее внесенных обеспечительных платежей, она будет действовать в течение полугода.

На сегодняшний день в столице эксплуатируются 9 962 рекламные конструкции. Также в городе установлены 2 079 киосков со специализацией "Печать".

7 августа Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса.

До этого право на их оформление в городе имели малые и средние предприятия, которые заняты в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, а также ИТ-отрасли.

Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.

В настоящий момент предприятия и индивидуальные предприниматели могут получить 13 видов субсидий из бюджета Москвы.

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