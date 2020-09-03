Меры поддержки бизнеса предлагают продлить в РФ до конца 2021 года

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить меры поддержки бизнеса на следующий год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

В письме говорится, что речь идет как о субъектах МСП, которых признали пострадавшими, так и о предприятиях, если их выручка за второй и третий кварталы текущего года сократилась на 30% и более по сравнению с выручкой за четвертый квартал прошлого года – первый квартал текущего.

Титов попросил продлить до конца года и налоговые отсрочки, предоставляющиеся при угрозе банкротства.

Также бизнес-омбудсмен предложил продлить кредитные каникулы для МСП на срок от 3 до 6 месяцев в дополнение к тому периоду, который был уже предоставлен, при наличии заявления от заемщика.

Ранее Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение приняли по результатам консультаций с предпринимательским сообществом.

Мэр отметил эффективность антикризисных мер поддержки МСП. По его словам, малый и средний бизнес – основа экономики Москвы. В период пандемии городские власти выделили на помощь предпринимателям несколько пакетов мер, общая стоимость которых составила 85 миллиардов рублей. В частности, бизнесу предоставили отсрочки по налогам и другим обязательным платежам. В сочетании с субсидиями это позволило после снятия режима коронавирусных ограничений активно возвращаться к работе.

