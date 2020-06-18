Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Оборот торговых и сервисных предприятий Москвы во вторую неделю июня увеличился на 4,2%, составив 24,5 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции. "С начала месяца мы наблюдаем устойчивую и позитивную динамику по показателям деловой активности города", – заявил заммэра.
Он указал, что довольно быстро вернуться к работе многим компаниям позволили сбалансированная структура экономики города и меры поддержки, принятые по решению Сергея Собянина.
В четыре антикризисных пакета вошли несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей. Среди них арендные каникулы, отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты.
"По некоторым направлениям обороты бизнеса всего за неделю увеличились в разы. Так, сфера бытовых услуг показала рост по сравнению с предыдущей неделей в два раза, сфера авиа- и автоперевозок – в 1,9 раза. Посещаемость торговых объектов на прошлой неделе выросла более чем в два раза", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.
В свою очередь глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов заявил, что значительный рост товарооборота отмечен и в секторах экономики, наиболее пострадавших от пандемии.
К примеру, в сферах культуры, досуга и спорта среднесуточный оборот за последнюю неделю вырос на 26,9%. Оптовая торговля Москвы превысила на середину июня показатели среднесуточного оборота недели с 23 по 27 марта на 27,5%.
Ранее Роспотребнадзор анонсировал День открытых дверей для предпринимателей. Он состоится 18 июня с 12:00 до 16:00 в онлайн-формате. В частности, специалисты ведомства расскажут о мерах, необходимых для проведения профилактики коронавируса.
Большинство компаний готовы оставить сотрудников работать дома
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