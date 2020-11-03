Собянин: социальная направленность бюджета Москвы будет усилена

12:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Социальные расходы бюджета столицы в 2021 году составят 1,8 триллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Проект бюджета на 2021–2023 годы обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, необходимых для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19", – указано в обращении.
Доля социальных расходов в Москве вырастет. Они составят более 56% от всего городского бюджета. Таким образом, речь идет о росте более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год.
Более того, с учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2021 году составит до 2,1 триллиона рублей.
"Безусловным приоритетом бюджета на 2021 год будет государственная программа развития здравоохранения, расходы на которую будут увеличены на плюс 11,8%. Также опережающими темпами увеличиваются расходы на государственные программы развития культуры (плюс 5,4%), социальной поддержки жителей (плюс 5,0%), спорта (плюс 5,0%) и образования (плюс 2,6%)", – говорится в сообщении.
Кроме того, на профилактику инфекционных заболеваний в 2021 году выделят 12,7 миллиарда рублей, из которых 10 миллиардов рублей направят на массовую вакцинацию от COVID-19.
Правительство Москвы 3 ноября утвердило Адресную инвестиционную программу города. По словам Сергея Собянина, приоритеты, заложенные в 2011 году, сохранятся. В том числе в столице уделят особое внимание развитию транспортной инфраструктуры.
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