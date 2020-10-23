Собянин обсудил меры по охране труда в пандемию с главой Московской федерации профсоюзов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин провел рабочую встречу с председателем Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Они обсудили меры, которые необходимо применять для охраны труда и здоровья в период пандемии.

"На сегодняшний день ситуация остается сложной. Мы живем в период определенных ограничений, хотя максимально постарались даже в период роста эпидемии коронавируса не ограничивать деятельность секторов экономики, чтобы максимально оградить от убытков, проблем, связанных с экономикой", – отметил Собянин.

По словам мэра, финансирование бюджетного сектора в сложившихся условиях осталось на таком уровне, что заработная плата сохранилась на прежнем уровне.

Что касается мер профилактики коронавируса, то Собянин подчеркнул важность соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, а также необходимость ограничить присутствие на предприятиях сотрудников старше 65 лет.

Мэр Москвы напомнил, что граждане могут оформить больничный лист, если не способны работать удаленно. По его словам, заявки обрабатывает городской call-центр. Градоначальник также отметил, что поступает много жалоб на то, что руководители компаний и предприятий не переводят на домашний режим людей из группы риска. В этом направлении требуется совместная работа с профсоюзами.

Как заявил Михаил Антонцев, представители профсоюза контролируют как условия охраны труда, так и выполнение зарплатных обязательств со стороны работодателей. Организация контактирует с Фондом социального страхования, ПФР по Москве и Московской области, а также с Роспотребнадзором.

Сергей Собянин накануне поблагодарил соцработников за их труд в период пандемии. Он обратил внимание, что в городе социальную поддержку предоставляют четырем миллионам человек.

По словам главы города, помощь получают люди старшего поколения, ветераны, инвалиды, семьи с детьми, а также безработные.

