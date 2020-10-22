РЖД, Mail.ru, Сбер и ВТБ предупредили о штрафах за нарушение удаленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сбер, ВТБ, РЖД и Mail.ru получили письма от московских властей с предупреждениями о штрафах, грозящих за возвращение сотрудников с удаленки. В мэрии напомнили, что отчет о сотрудниках, работающих из дома, должен соответствовать реальному положению в офисе, сообщает РБК.

"В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также во избежание привлечения к административной ответственности просим предпринять меры по недопущению очного присутствия данных сотрудников на рабочих местах", – говорится в письмах.

Уточняется, что подобные предупреждения получили еще несколько десятков компаний столицы.

5 октября в Москве приняли указ об обязательном переводе на удаленную работу 30% сотрудников. Если же хотя бы один работник откажется предоставлять данные, компания может быть оштрафована на сумму до 1 миллиона рублей, или ее деятельность может быть приостановлена на 3 месяца.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщал, что столичные компании планово предоставляют данные о переводе сотрудников на удаленку. Он отметил, что в 90% случаев информация, переданная работодателями, содержит обязательные для предоставления номера мобильных телефонов сотрудников.