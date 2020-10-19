Nestle оштрафуют за нарушение указа о переводе сотрудников на удаленку

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Компания Nestle может быть оштрафована за нарушение указа мэра Москвы о переводе 30% сотрудников на удаленную работу, сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций Юрия Гусакова.

"В ходе мониторинга предоставленной информации ООО "Нестле Россия" был выявлен факт нарушения, за которое предусмотрено административное наказание до 300 тысяч рублей", – сообщил Гусаков.

Nestle может стать первой компанией в Москве, которая получит финансовую санкцию за неперевод сотрудников на дистанционный режим исполнения обязанностей.

5 октября в столице приняли указ об обязательном переводе на удаленную работу 30% сотрудников. Если же хотя бы один работник откажется предоставлять данные, компания может быть оштрафована на сумму до 1 миллиона рублей, или ее деятельность может быть приостановлена на 3 месяца.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщал, что столичные компании планово предоставляют данные о переводе сотрудников на удаленку. Он отметил, что в 90% случаев информация, переданная работодателями, содержит обязательные для предоставления номера мобильных телефонов сотрудников.