Собянин поблагодарил социальных работников за работу в период пандемии

14:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин поблагодарил соцработников за их труд в период пандемии. Об этом мэр Москвы написал на странице во "ВКонтакте".
"В пандемию многократно выросла нагрузка на социальных работников. Они взяли под свою опеку самых незащищенных перед болезнью людей – это москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Спасибо соцработникам за этот благородный труд!" – говорится в публикации градоначальника.
Собянин обратил внимание, что в городе социальную поддержку предоставляют четырем миллионам человек. По словам главы города, помощь получают люди старшего поколения, ветераны, инвалиды, семьи с детьми, а также безработные.
"В 2020 году на программу соцподдержки выделено больше 540 миллиардов рублей", – добавил Сергей Собянин. Мэр Москвы уточнил, что в сентябре прошлого года до 19,5 тысячи рублей повысили минимальный доход неработающего пенсионера.
Кроме того, была реформирована служба занятости. "Сегодня там около 250 тысяч вакансий. Это в два раза больше, чем до пандемии", – отмечает Собянин. Еще мэр столицы напомнил о запуске проектов "Моя работа" и "Моя карьера".
Ранее говорилось, что свыше 37 тысяч заявок на соцуслуги оформили москвичи через горячую линию по COVID-19. Такая статистика приведена в период с 26 сентября по 14 октября.
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