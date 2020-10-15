Свыше 37 тыс заявок на соцуслуги оформили москвичи через горячую линию по COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За время работы горячей линии по коронавирусу москвичи оформили свыше 37 тысяч заявок на соцуслуги. Об этом заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает Агентство "Москва".
Такая статистика приведена в период с 26 сентября по 14 октября. "На данный момент мы делаем все возможное, чтобы поддержать людей, находящихся в группе риска. Начиная с 26 сентября соцработники уже доставляют на дом москвичам на самоизоляции все самое необходимое. За это время поступило уже более 37 тысяч заявок от жителей Москвы по вопросам оказания адресной социальной помощи", – рассказала Анастасия Ракова.
Заммэра обратила внимание, что каждый звонок сотрудники обрабатывают в индивидуальном порядке. "Все специалисты комплекса социального развития стараются сделать все, что в их силах, для того чтобы самоизоляция у горожан проходила максимально комфортно", – отметила Анастасия Ракова.
26 сентября возобновился прием заявок по горячей линии комплекса социального развития Москвы. Так, каждому человеку доступны консультации психолога. Позвонить на горячую линию можно по телефону 8 (495) 870-45-09.
До этого работодателей в столице обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Согласно указу мэра Москвы, на удаленку в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
Москвичи перешли на удаленный режим работы
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