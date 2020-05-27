Около 400 тыс заявок москвичей выполнили соцпомощники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице социальные работники выполнили почти 400 тысяч заявок горожан, которые соблюдают режим самоизоляции. Жители столицы оставили заявки на оказание более чем 437 тысяч социальных услуг.

Заявки на социальные услуги принимают сотрудники горячей линии, за два месяца поступило более миллиона звонков. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за время действия режима самоизоляции в колл-центр обратились не только жители столицы, но и регионов.

"За два месяца работы социальными помощниками города было выполнено почти 400 тысяч заявок на получение различных социальных услуг", – приводятся в сообщении слова Раковой.

Чаще всего москвичи просили купить и доставить лекарства и продукты, а также привезти дрова и уголь на дачи. Запросы на доставку товаров первой необходимости составляют три процента от всех обращений.

Также социальные помощники выгуливают домашних животных. Среди пород собак, которые встречались чаще всего, оказались такса, шпиц и чихуа-хуа.

Ранее Ракова рассказала, что свыше 167 тысяч запросов на доставку лекарств сделали жители Москвы за два месяца. Вице-мэр отметила, что город продолжает помогать жителям, находящимся на самоизоляции в период пандемии. Доставка лекарств – одна из самых востребованных услуг горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции.

Заммэра подчеркнула, что большинство заказов осуществляется в день подачи заявки. При этом в среднем обработка каждого обращения на приобретение льготных лекарств происходит в течение трех-пяти дней. Ракова пояснила, что срок выполнения заказа зависит от наличия препаратов в аптеках.

Как стало известно ранее, соцработники Москвы регулярно сдают тест на коронавирус. Так, на прошедшей неделе тестирование прошли порядка 100 работников социальных служб.