Московские волонтеры прошли 40 тысяч км с момента введения режима самоизоляции

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
С момента введения режима самоизоляции столичные волонтеры центра "Моя карьера" прошли около 40 тысяч километров, помогая нуждающимся горожанам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
За все время действия режима повышенной готовности добровольцы выполнили более 23 тысяч поручений пожилых москвичей и тех, кто находится в группе повышенного риска заражения коронавирусом. Ежедневно волонтеры получают около 10 запросов о помощи.
Чаще всего доброволец осуществляет помощь в районе, в котором он проживает, однако бывают случаи, когда им приходятся ездить через весь город. Всего на горячую линию кол-центра поступает более 15 тысяч обращений, связанных с коронавирусом, для волонтеров и социальных работников.
Среди просьб более половины касались обращения с домашними животными. Свыше 8 тысяч запросов относились к доставке продуктов питания, более 3 тысяч – к приобретению лекарств. Кроме того, около 700 раз волонтеров просили выполнить другие услуги: вынос мусора и доставка технических средств реабилитации.
Директор центра "Моя карьера" Ирина Швец отметила, что все волонтеры строго придерживаются правилам санитарной безопасности, а также имеют при себе средства индивидуальной защиты. По ее словам, добровольцы перед началом работы проходят дистанционное обучение.
"При этом они готовы проявить инициативу и сделать даже больше, чем от них ждут", – подчеркнула Швец.
Ранее главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов предложил стать волонтерами тех, кто не верит в коронавирус. Он отметил, что сомневающиеся по поводу существования COVID-19, скорее всего, просто не сталкивались с болезнью напрямую.
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