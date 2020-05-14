Кремлевский врач пригласил людей, которые не верят в коронавирус, стать волонтерами

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Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов заявил, что люди, не верящие в коронавирус, могут лично убедиться в угрозе.

Для этого можно стать волонтером, передает РИА Новости заявление кремлевского врача. "Человек, который каждый день выходит на борьбу с этой инфекцией, который каждый день ходит в грязную зону и одевает костюм, проводит там минимум 8 часов, я хочу предложить побыть волонтером, чтобы побыть вместе с нами", – сказал Сапронов.

Инфекционист обратил внимание, что люди, сомневающиеся в опасности COVID-19, скорее всего, не сталкивались с вирусом напрямую. "Но скоро... возможно, как и на войне, в каждую семью, в каждый дом придет COVID", – подчеркнул Сапронов.

В России выявлено 252 245 случаев COVID-19, вылечились 53 530 человек, скончались 2 305.