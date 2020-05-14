Москвичи оставили более 370 тысяч заявок на оказание социальных услуг на дому

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что жители столицы подали уже более 370 тысяч заявок на оказание социальных услуг на дому. Большая часть из них выполняется в день обращения.
"На специальную горячую линию регулярно поступает огромное количество заявок от жителей. За прошедшие 1,5 месяца колл-центр принял уже более 370 тысяч таких обращений. Социальные помощники выполнили уже 90% всех заявок", – заявила представитель мэрии.
Команда социальных помощников в Москве была сформирована из 9,5 тысячи соцработников и 1,5 тысячи волонтеров.
Большая часть поступающих заявок касается покупки и доставки лекарств – 130 тысяч. На втором месте по востребованности – 100 тысяч заявок на приобретение продуктов. Кроме того, москвичи просят вынести мусор, привезти технические средства реабилитации или выгулять домашних животных.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что социальные работники за надомное обслуживание и врачи, работающие в социальных учреждениях, получат городские доплаты. Речь идет о суммах в размере 25 и 46 тысяч рублей соответственно.
Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в Москве продлили до 31 мая. Они подразумевают самоизоляцию и соблюдение пропускного и масочного режимов.
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