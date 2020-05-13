Собянин поручил включить опыт работы в период пандемии в стандарты городских соцслужб

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Опыт работы в период пандемии коронавирусной инфекции необходимо использовать в дальнейшей практике городских социальных служб. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Те наработки, которые получила служба, должны остаться. Они не должны потеряться, потому что это огромный опыт в новой сфере работы: индивидуальная забота о человеке, запросы его нужд, которые ему необходимы сейчас и сегодня. Это другой стиль работы, и его, это опыт, нужно сохранять и развивать", – отметил градоначальник в рамках встречи с работниками центров социального обслуживания и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".

Помимо этого, Собянин заявил о намерении привлекать к волонтерской деятельности больше добровольцев, которые выздоровели после коронавируса, поскольку у них вырабатывается иммунитет к инфекции и они получают возможность с меньшим риском для здоровья оказывать помощь тем, кто лечится в домашних условиях.

Отмечается, что согласились стать волонтерами уже более 360 человек. При этом кровь на наличие антител сдали 97 пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции.

Мэр также рассказал, что жители столицы, нуждающиеся в какой-либо помощи, могут позвонить в единый call-центр и оставить заявку. Так, за полтора месяца поступило уже более 1 миллиона звонков на получение свыше 370 тысяч услуг. На сегодняшний день 89% заявок удалось исполнить.

Кроме того, горожанам оказывается помощь в рамках акции #МыВместе, в которой участвуют Общероссийский народный фронт, Всеросийское общественное движение "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров. Так, участники проекта с 27 марта выполнили около 24 тысяч заявок на доставку продуктов и лекарств.

Также Собянин отметил важность проекта "Московское долголетие". По мнению мэра, в будущем изменения должны коснуться и его. В частности, Собянин счел важным в дальнейшем оказывать больше онлайн-услуг.

Ранее сообщалось о том, что более 180 организаций "Московского долголетия" продолжает работать в онлайн-режиме во время режима самоизоляции. Также известно, что продолжает обучение в дистанционном формате порядка 10 тысяч участников программы.

Преподаватели записывают видеоуроки, проводят прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom. Используются и иные формы дистанционной подачи информации.