Власти Москвы рассматривают возможность возобновления работы МФЦ в ближайшие недели

15:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти рассматривают возможность возобновления работы городских многофункциональных центров. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня МФЦ являются некоторой зоной риска с точки зрения заражения и так далее. Мы думаем, как их открыть в ближайшую неделю-другую", – объяснил мэр.
Сергей Собянин встретился с работниками центров социального обслуживания и волонтерами проекта "Мой социальный помощник" в центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского. На встрече градоначальник заявил, что граждан старшего возраста необходимо обучать дистанционной работе с городскими сервисами. Он предложил добавить данные курсы в программу "Московское долголетие".
Центры госуслуг "Мои документы" ограничили прием граждан с 30 марта. Большую часть услуг горожанам предоставляют в онлайн-формате, однако регистрацию смерти оставили в ведении районных дежурных центров.
Также с 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы начал действовать режим обязательного ношения масок и перчаток для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Использовать маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки необходимо в магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
Кроме того, масками и перчатками нужно пользоваться на рабочем месте, за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия других лиц.
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