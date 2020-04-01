Оплатить счета за электричество теперь можно в приложении "Моя Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мобильном приложении mos.ru "Моя Москва" появилась возможность оплачивать счета за электричество, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новая функция, которая будет особенно полезна горожанам в период самоизоляции, доступна в разделе "Мои платежи". Он отмечен значком в виде кошелька.

Чтобы воспользоваться услугой, в личном кабинете нужно указать адрес проживания, номер лицевого счета Мосэнергосбыта и номер прибора учета электроэнергии.

Если сделать это, счета будут отображаться автоматически на основе ранее переданных показаний, а оплачивать их можно в любое удобное время. В качестве способа оплаты можно использовать банковскую карту или Apple Pay.

В приложении можно также оплатить единый платежный документ (ЕПД), транспортные штрафы и детские кружки и секции. В разделе "Мой дом" можно передать показания счетчиков электроэнергии.

Приложение "Моя Москва" появилось в декабре 2018 года. Его можно загрузить с помощью смартфонов на базе iOS и Android. Сервис позволяет не только воспользоваться городские услугами, но и прочитать самые важные городские новости, а также найти на карте ближайшие парки, спортивные площадки и достопримечательности.

Ранее сообщалось, что москвичи во время самоизоляции могут оплачивать телефон и услуги ЖКХ через онлайн-сервисы на mos.ru и в мобильных приложениях. Там же можно контролировать содержание подъездов и передавать показания приборов учета

