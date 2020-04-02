Популярность приложения "Госуслуги Москвы" выросла вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С переходом москвичей на удаленную работу и введением режима самоизоляции число установок мобильного приложения "Госуслуги Москвы" увеличилось до 14 тысяч в сутки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В марте жители столицы скачивали приложение на свои устройства вдвое чаще, чем в предыдущие месяцы.

В департаменте информационных технологий напомнили, что раньше сервис устанавливали от пяти до шести тысяч раз в день. Больше всего скачиваний было в начале рабочего и учебного сезонов. Летом же и во время длинных праздничных выходных наблюдалось затишье.

Руководитель продукта "Мобильные сервисы" департамента информационных технологий Олег Филимонов обратил внимание, что в связи с введением в городе режима самоизоляции, жителям особенно важно пользоваться всеми актуальными для них городскими услугами не выходя из дома.

Он напомнил, что в приложении "Госуслуги Москвы" можно получить единый платежный документ, оплатить ЖКУ, передать показания счетчиков воды и электроэнергии, просмотреть начисления и так далее.

Он обратил внимание, что ежегодно сервис становится все удобнее для пользователей. В этом году, например, в приложении появилась возможность оплачивать посещение детских кружков, спортивных секций и домов творчества.

С помощью мобильного приложения жители могут оплачивать коммунальные услуги и автомобильные штрафы, регистрировать готовую карту москвича, получать информацию в случае эвакуации транспорта.

Скачать "Госуслуги Москвы" можно в App Store и Google Play. Для авторизации в нем достаточно указать номер мобильного телефона и пароль. При наличии личного кабинета на mos.ru с внесенными и проверенными данными вся указанная информация синхронизируется с мобильным приложением автоматически.

Ранее сообщалось, что в приложении "Госуслуги Москвы" теперь можно оплачивать кружки и секции. Воспользоваться услугой можно в разделе приложения "Мои начисления", который расположен в каталоге услуг во вкладке "Образование". Для получения информации по счетам пользователю необходимо ввести данные своего паспорта и СНИЛС.

С 29 марта в Москве действуют ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавируса. Разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.