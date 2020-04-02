Популярность приложения "Госуслуги Москвы" выросла вдвое

07:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С переходом москвичей на удаленную работу и введением режима самоизоляции число установок мобильного приложения "Госуслуги Москвы" увеличилось до 14 тысяч в сутки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В марте жители столицы скачивали приложение на свои устройства вдвое чаще, чем в предыдущие месяцы.
В департаменте информационных технологий напомнили, что раньше сервис устанавливали от пяти до шести тысяч раз в день. Больше всего скачиваний было в начале рабочего и учебного сезонов. Летом же и во время длинных праздничных выходных наблюдалось затишье.
Руководитель продукта "Мобильные сервисы" департамента информационных технологий Олег Филимонов обратил внимание, что в связи с введением в городе режима самоизоляции, жителям особенно важно пользоваться всеми актуальными для них городскими услугами не выходя из дома.
Он напомнил, что в приложении "Госуслуги Москвы" можно получить единый платежный документ, оплатить ЖКУ, передать показания счетчиков воды и электроэнергии, просмотреть начисления и так далее.
Он обратил внимание, что ежегодно сервис становится все удобнее для пользователей. В этом году, например, в приложении появилась возможность оплачивать посещение детских кружков, спортивных секций и домов творчества.
С помощью мобильного приложения жители могут оплачивать коммунальные услуги и автомобильные штрафы, регистрировать готовую карту москвича, получать информацию в случае эвакуации транспорта.
Скачать "Госуслуги Москвы" можно в App Store и Google Play. Для авторизации в нем достаточно указать номер мобильного телефона и пароль. При наличии личного кабинета на mos.ru с внесенными и проверенными данными вся указанная информация синхронизируется с мобильным приложением автоматически.
Ранее сообщалось, что в приложении "Госуслуги Москвы" теперь можно оплачивать кружки и секции. Воспользоваться услугой можно в разделе приложения "Мои начисления", который расположен в каталоге услуг во вкладке "Образование". Для получения информации по счетам пользователю необходимо ввести данные своего паспорта и СНИЛС.
С 29 марта в Москве действуют ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавируса. Разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.
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