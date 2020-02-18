Передавать показания электросчетчиков горожане смогут в приложении "Моя Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новую функцию добавили в мобильное приложение городского портала mos.ru. Удаленно разрешили передавать показания счетчиков электроэнергии. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"У жителей столицы теперь есть еще один инструмент для передачи показаний счетчиков электроэнергии. Благодаря приложению "Моя Москва" это можно сделать быстро и удобно с помощью смартфона", – рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Для того чтобы сообщить данные по расходу электроэнергии, необходимо воспользоваться специальным чат-ботом. Он доступен в разделе мобильного сервиса "Мой дом". При обращении к этому разделу необходимо подтвердить адрес, после чего появятся поля для показаний. При необходимости потребуется заполнить данные о квартире и плательщике.

Передавать показания с помощью смартфона разрешено в период с 15 по 26 число каждого месяца. В приложении уже работает система уведомлений, которая будет оповещать о необходимости отправить показания.

Мобильное приложение "Моя Москва" было запущено на базе городского портала mos.ru в декабре 2018 года. С его помощью горожане могут обращаться за рядом электронных услуг, в том числе проверять счета за ЖКХ и подавать данные по приборам учета воды.

Сообщается, что в 2019 году дополнительное приложение "Госуслуги Москвы" скачали более 3,5 миллиона раз. Количество сервисов, доступных со смартфонов и планшетов, постоянно увеличивается. В 2019 году, в частности, самым популярным запросом стало обращение в электронный дневник школьника.

