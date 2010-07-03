На mos.ru модернизировали услугу получения документов о правах на жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru обновили услугу по предоставлению информации и документов о правах на объекты жилищного фонда модернизировали.

Теперь москвичи могут в электронном виде получить все виды справок и документов. Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что эта одна из самых востребованных услуг в сфере имущества. Услуга доступна в электронном виде через портал и через госуслуги "Мои документы".

Сейчас заявители могут получить семь видов документов, в том числе справку о правах отдельного лица на объекты жилищного фонда по состоянию на 31 января 1998 года и справку об участии до 31 января 1998 года в приватизации объекта жилищного фонда.

По словам Гамана, за 10 месяцев в департамент поступило после 36 тысяч обращений от заявителей. Чтобы подать заявку, пользователю нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале mos.ru.

На портале мэра и правительства Москвы с октября можно оплатить все государственные услуги в один клик благодаря сервису "Мои платежи". Это взносы за детский сад, квитанции за жилищно-коммунальные услуги и транспортные штрафы, а также почти все государственные и муниципальные услуги, в том числе коммерческие: использование городского телефона, сотовой связи, интернета, такси, телевидения. Все неоплаченные счета пользователя отображаются.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на портале и указать в личном кабинете максимально полную информацию, по которой будет выполняться автоматический поиск счетов. Платить можно через банковскую карту, счет мобильного телефона или электронный кошелек.

На портале mos.ru сейчас доступно более 330 электронных услуг и сервисов. Сервис "Мои платежи" работает в столице с 2017 года. Он позволяет, например, оплатить услуги ЖКХ, транспортные штрафы, судебные задолженности.

