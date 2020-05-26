Социальными помощниками выполнено 150 тысяч запросов на доставку лекарств

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Свыше 167 тысяч запросов на доставку лекарств сделали жители Москвы за два месяца. Из них 150 тысяч заказов уже выполнили социальные помощники.
Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, город продолжает помогать жителям, находящимся на самоизоляции в период пандемии. Доставка лекарств – одна из самых востребованных услуг горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции.
"Чтобы пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могли оставаться дома, не беспокоясь о достаточном запасе лекарств, мы организовали доставку препаратов с помощью социальных работников и волонтеров", – пояснила Ракова.
Она уточнила, что операторами call-центра в районные центры социального обслуживания было передано свыше 70 тысяч заявок за счет заявителей. Кроме того, более 97 тысяч обращений сделали граждане льготных категорий, которые входят в зону риска.
Заммэра подчеркнула, что большинство заказов осуществляется в день подачи заявки. При этом в среднем обработка каждого обращения на приобретение льготных лекарств происходит в течение трех-пяти дней. Ракова пояснила, что срок выполнения заказа зависит от наличия препаратов в аптеках.
Соцработники и волонтеры осуществляют доставку заказов и за пределы Москвы. В некоторых случаях лекарства доставляли за 150 километров от столицы.
Опрос жителей Москвы показал, что 99 процентов горожан остались довольны выполнением своих заявок.
Ранее сообщалось, что соцработники Москвы регулярно сдают тест на коронавирус. Так, на прошедшей неделе тестирование прошли порядка 100 работников социальных служб.
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