Соцпомощники доставили москвичам почти 12 тыс товаров первой необходимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 12 тысяч москвичей получили товары первой необходимости, обратившись на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Всего за два месяца работы на горячую линию обратились более 13 тысяч москвичей, они оставили запросы более чем на 420 тысяч социальных услуг. Чаще всего горожане просили доставить лекарства, продукты и твердое топливо для отопления домов.

Социальные помощники также стараются реагировать и на другие просьбы москвичей. Так, они приносят газеты, цветы и даже семена для рассады.

В рамках проекта "Мой социальный помощник" в столице работает горячая линия для людей, которые находятся в самоизоляции и нуждаются в помощи. Москвичи могут обратиться за помощью, позвонив по номеру телефона: +7 (495) 870-45-09.

Ранее сообщалось, что жители столицы подали уже более 370 тысяч заявок на оказание социальных услуг на дому. Большая часть из них выполняется в день обращения. Команда социальных помощников в Москве была сформирована из 9,5 тысячи соцработников и 1,5 тысячи волонтеров.

11 мая Владимир Путин поручил с 15 апреля по 15 июля установить специальную федеральную доплату для сотрудников социальных учреждений, таких как, например, дома престарелых. На выплаты социальным работникам, работающим в условиях коронавируса, направлено правительством порядка 7,7 миллиарда рублей.

