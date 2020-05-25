Соцработники Москвы регулярно сдают тест на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказал, что порядка 100 социальных работников прошли тестирование на COVID-19 на прошлой неделе.

В Оперштабе заявили, что все работники, которым приходится контактировать с горожанами, регулярно проходят исследования на коронавирус. В частности, это необходимо для обнаружения тех, кто болеет бессимптомно.

"Особенно это важно сделать среди тех, кто регулярно взаимодействует с жителями. Во-вторых, социальные работники, у которых уже выработаны антитела к коронавирусу, могут помогать москвичам, которые проходят лечение от COVID-19 на дому", – отметили в Оперштабе.

В ведомстве рассказали и об организации тестирования социальных работников. В частности, они разделены на небольшие группы, которые разбросаны по времени. Это было сделано с целью обеспечения безопасного исследования на COVID-19.

Глава оперативного штаба сети центров соцобслуживания Москвы Артем Алексеев подчеркнул важность тестирования социальных работников, поскольку это позволяет обеспечить безопасность москвичей, с которыми они контактируют.

"Это необходимо, чтобы соцработники могли безопасно осуществлять доставку жителям с COVID-19 напрямую, что более эффективно и позволит охватить большее количество заявителей", – отметил Алексеев.

Ранее стало известно, что по состоянию на 23 мая столичные социальные помощники доставили товары первой необходимости почти 12 тысячам москвичам. За свой труд в условиях пандемии коронавируса соцработники получат дополнительные выплаты, о чем недавно сообщил Сергей Собянин.