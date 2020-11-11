Более 100 помещений сдадут столичным предпринимателям в аренду по льготной цене

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве на электронные торги выставили 104 нежилых помещения площадью от 8,5 до тысячи квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, принять участие в аукционе по аренде на льготных условиях могут только представители малого и среднего бизнеса.

В рамках программы они могут арендовать недвижимость на срок до 10 лет по цене от 1 000 рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4 750 рублей за объекты на первых этажах и выше.

Больше всего недвижимости по сниженной ставке сдают на западе города – всего 17 предложений. По 16 объектов хотят сдать на севере и северо-западе, 13 помещений сдают на востоке и 12 – на юге столицы. Еще восемь объектов – на юго-западе, семь – в Зеленограде и по пять помещений — на северо-востоке, юго-востоке и в центре.

Как рассказал глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, что за девять месяцев текущего года на льготных условиях для малого и среднего бизнеса реализовали 468 объектов. В торгах обычно участвуют по семь претендентов на лот.

Ранее Сергей Собянин продлил действие налоговых льгот для социально значимых предприятий. В их числе оказался крупнейший из океанариумов "Москвариум" на ВДНХ. Для него продлено действие льготы по налогу на имущество до 31 декабря 2025 года.

Жилые помещения, нежилые объекты на земельных участках для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства переводятся на налогообложение от кадастровой стоимости.

Также отменена льгота по торговому сбору для вендинговой торговли, а льгота, предусмотренная для ярмарок, распространяется на межрегиональные ярмарки.



