Столичные подакцизные предприятия будут получать кредиты с господдержкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы сможет стать поручителем для малых и средних предприятий, работающих с лицензиями на подакцизные товары, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Решение позволит оказывать помощь ресторанам, кафе и другому малому бизнесу, который из-за работы с подакцизными товарами не мог ее получить, несмотря на тяжелое положение из-за пандемии", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Он подчеркнул, что сейчас в столице функционируют порядка 11 тысяч предприятий общепита, которые имеются возможность получить кредит под поручительство фонда. По его словам, с помощью фонда организации смогу покрыть до 70% кредита.
Заявки на поручительство подаются через партнеров фонда, центры услуг для бизнеса в округах и через сам фонд. Отмечается, что две трети средств организация выдает предпринимателям для пополнения оборотных средств.
В конце августа сообщалось, что с начала 2020 года малый и средний бизнес при поручительстве города получил кредиты на 13,5 миллиарда рублей. Стало известно, что средний размер поручительств составлял 19-20 миллионов рублей. Таким образом, объем финансирования бизнеса с гарантийной поддержкой столицы по итогам полугодия вырос на 11% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
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