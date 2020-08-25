Московский гарантийный фонд помог предпринимателям получить кредиты на 13,5 млрд рублей

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

Предприниматели столицы начали чаще обращаться за кредитами с гарантийной поддержкой. Об этом заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

С начала 2020 года малый и средний бизнес при поручительстве города получил кредиты на 13,5 миллиарда рублей. Стало известно, что средний размер поручительств составлял 19-20 миллионов рублей.

"Распространенной причиной отказов по заявкам на займы для бизнеса становится отсутствие у компании достаточного обеспечения по кредиту. В этих случаях город готов предоставить гарантийную поддержку через Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы", – заявил Фурсин. По его словам, поручительства покрывают до 70% суммы кредита.

"Востребованность такой меры поддержки со стороны предприятий постоянно растет", – обращает внимание глава ведомства.

Так, объем финансирования бизнеса с гарантийной поддержкой столицы по итогам полугодия вырос на 11% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

В настоящий момент в партнерстве с организацией работают около 70 банков. Порядка половины поручительств, которые были выданы Фондом содействия кредитованию малого бизнеса, приходится на организации оптовой и розничной торговли.

Так, компании использовали гарантии для пополнения оборотных средств, инвестиций, рефинансирования действующих займов, а также исполнения госконтрактов.

Ко всему прочему, департамент реализует программу субсидирования для предоставления займов компаниям по льготным ставкам. Москва оплачивает кредитным организациям вместо предпринимателей до 8% ставки по новым займам и 6% пунктов – по уже действующим.

"К этому моменту московские предприниматели получили льготные кредиты по городской программе на сумму более 38 миллиардов рублей. Еще более 49 миллиардов рублей займов уже одобрены и поступят компаниям на счета в ближайшее время", – рассказывает Фурсин.

Направить заявку на поручительство предприниматели могут через Фонд содействия кредитованию, кредиторов – партнеров фонда или в центрах услуг для бизнеса Москвы.

Узнать информацию о предоставлении финпомощи для малого и среднего бизнеса Москвы можно по телефону единой линии поддержки по вопросам субсидий +7 (499) 961-01-20.

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