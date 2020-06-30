Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы за год увеличился почти на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы с января по апрель текущего года увеличился на 47,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,64 миллиарда долларов. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что в нынешнем году столичные компании экспортировали товары в 149 стран мира. Лидирующими партнерами по объемам экспорта стали Великобритания, США, Белоруссия, Казахстан и Швейцария.
"Наибольший прирост в начале этого года к аналогичному периоду прошлого года показала фармацевтическая продукция, ее экспорт вырос более чем на 20%, и агропромышленный комплекс, где рост составил 38,9%", – подчеркнул Ефимов.
Как рассказал директор по поставкам и логистике ООО "ФИНГО Комплекс" Дмитрий Земляков, в прошлом году компания начала активно взаимодействовать с Центром "Моспром".
"В 2020 году мы уже успели принять участие в организованных экспортных вебинарах, а также в онлайн-бизнес-миссии в Узбекистане. Потенциал проведенных встреч мы можем оценить в 520 миллионов рублей", – рассказал Земляков.
Директор по трансформации бизнеса, ГК "Цифра" Илья Измайлов, в свою очередь, отметил, что повышение эффективности производства путем сокращения затрат и увеличения прибыли за счет внедрения новых технологий активно используется ведущими компаниями во всем мире.
"При содействии АНО "Моспром" наша компания приняла участие в онлайн-бизнес-миссии московских компаний в Индии. В настоящее время мы готовим технико-экономическое обоснование предложенных проектов для индийских партнеров, которые заинтересовались в использовании наших решений", – рассказал Измайлов, добавив, что потенциал переговоров оценивается в 500 тысяч долларов.
Ранее стало известно, что самыми востребованными экспортными товарами в январе стали компьютеры, механическое оборудование и техника. В январе их экспортировали на 0,09 миллиарда долларов. Экспорт коммуникационной аппаратуры составил 0,03 миллиарда долларов США, автотехники – 0,02 миллиарда долларов. По информации центра "Моспром", продукцию городских компаний в первый месяц 2020 года экспортировали в 126 стран. Ключевыми импортерами были Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Швейцария.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: