Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы за год увеличился почти на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы с января по апрель текущего года увеличился на 47,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,64 миллиарда долларов. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что в нынешнем году столичные компании экспортировали товары в 149 стран мира. Лидирующими партнерами по объемам экспорта стали Великобритания, США, Белоруссия, Казахстан и Швейцария.

"Наибольший прирост в начале этого года к аналогичному периоду прошлого года показала фармацевтическая продукция, ее экспорт вырос более чем на 20%, и агропромышленный комплекс, где рост составил 38,9%", – подчеркнул Ефимов.

Как рассказал директор по поставкам и логистике ООО "ФИНГО Комплекс" Дмитрий Земляков, в прошлом году компания начала активно взаимодействовать с Центром "Моспром".

"В 2020 году мы уже успели принять участие в организованных экспортных вебинарах, а также в онлайн-бизнес-миссии в Узбекистане. Потенциал проведенных встреч мы можем оценить в 520 миллионов рублей", – рассказал Земляков.

Директор по трансформации бизнеса, ГК "Цифра" Илья Измайлов, в свою очередь, отметил, что повышение эффективности производства путем сокращения затрат и увеличения прибыли за счет внедрения новых технологий активно используется ведущими компаниями во всем мире.

"При содействии АНО "Моспром" наша компания приняла участие в онлайн-бизнес-миссии московских компаний в Индии. В настоящее время мы готовим технико-экономическое обоснование предложенных проектов для индийских партнеров, которые заинтересовались в использовании наших решений", – рассказал Измайлов, добавив, что потенциал переговоров оценивается в 500 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что самыми востребованными экспортными товарами в январе стали компьютеры, механическое оборудование и техника. В январе их экспортировали на 0,09 миллиарда долларов. Экспорт коммуникационной аппаратуры составил 0,03 миллиарда долларов США, автотехники – 0,02 миллиарда долларов. По информации центра "Моспром", продукцию городских компаний в первый месяц 2020 года экспортировали в 126 стран. Ключевыми импортерами были Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Швейцария.