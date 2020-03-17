Названы наиболее востребованные московские товары за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Механическое оборудование и техника, а также компьютеры стали самыми востребованными экспортными товарами в январе.
Их экспортировали на 0,09 миллиарда долларов. Экспорт коммуникационной аппаратуры составил 0,03 миллиарда долларов США, автотехники – 0,02 миллиарда долларов, уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
По информации центра "Моспром", продукцию городских компаний в первый месяц 2020 года экспортировали в 126 стран. Ключевыми импортерами были Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Швейцария.
Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в январе вырос на 24,87 процента по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Показатель достиг 1,96 миллиарда долларов США, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что сейчас на долю Москвы приходится почти 20 процентов от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта.
В столице работает Московская школа экспортера. С начала года обучение прошли 1221 человек из 250 городских компаний, для предпринимателей организовали 19 занятий. Услуги школы доступны как для начинающих, так и для более опытных бизнесменов.
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