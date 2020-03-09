Более 1000 человек посетили Московскую школу экспортеров с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

1221 человек из 250 столичных компаний прошли обучение в рамках работы Московской школы экспортера с начала 2020 года, сообщает портал мэра и правительства столицы.

За последние два месяца для предпринимателей организовали 19 занятий. Заммэра города Наталья Сергунина подчеркнула, что Московская школа экспортера предлагает свои услуги как для начинающих, так и для более опытных бизнесменов.

"Число слушателей каждый год растет, а вместе с ним – и количество занятий. Чтобы провести семинары для представителей столичных компаний, приезжают спикеры из разных стран", – отметила Сергунина.

Так, показатели первых двух месяцев 2020 года вдвое превысили аналогичные данные за январь и февраль 2019 года. Помимо основных занятий в течение зимнего сезона текущего года организовали пять конференций и провели авторскую бизнес-игру "Экспорт – первые шаги на международный рынок".

Ранее стало известно, что с 9 по 15 марта в центрах госуслуг "Мои документы" в Москве проведут специальные занятия. На них посетителям расскажут о правильном составлении бизнес-плана и формировании и достижении поставленных целей.