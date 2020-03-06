Победители городских аукционов откроют 17 кафе на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роуд-шоу "Бизнес со вкусом: как открыть кафе на ВДНХ" состоится 12 марта в 10:00 в павильоне "Умный город" на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На мероприятии состоится аукцион за право торговли в павильонах ВДНХ. Победители получат право открыть 17 торговых точек на территории комплекса.

"В течение месяца будет подготовлена документация по 17 лотам, после проведения аукционов и заключения договоров победители смогут открыть пункты общественного питания на территории ВДНХ", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Считается, что сфера нестанционарных торговых объектов – одна из наиболее популярных для деятельности столичного малого и среднего бизнеса. Для участия в роуд-шоу необходима предварительная регистрация.

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