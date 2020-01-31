Более 20 тысяч человек посетили центр развития карьеры "Технограда"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Порядка 21 тысячи москвичей и гостей столицы посетили центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" в прошлом году. Там прошло 286 мероприятий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В мастер-классах, тренингах, днях карьеры, бизнес-играх и фестивалях участвовало около 9,7 тысячи человек. Эксперты выяснили, что большинство из них (57,9 процента) выбрали мероприятия, связанные с карьерным развитием.
На втором месте по популярности оказались профориентационные мероприятия – 24,6 процента участников. И для 12,6 процента наиболее интересными были встречи, посвященные личностному развитию.
Особенно востребованными у школьников и взрослых были услуги по профориентации, карьерному и личностному развитию. Профориентационное тестирование прошли 10 669 человек. Получить консультацию могут как подростки, не определившиеся с будущей профессией, так и специалисты, планирующие скорректировать карьеру.
Средний возраст участников карьерных консультаций (не считая подростков) – 36 лет. Женщины приходили чаще, чем мужчины. По итогам карьерных консультаций большинство респондентов остаются работать в своей сфере деятельности. Около 40 процентов решают получить дополнительное образование.
В этом году центр развития карьеры представит нововведения. С января карьерные консультации доступны онлайн. В феврале по направлению "Карьерное развитие" запускается четырехдневный практический интенсив по поиску работы. Ежемесячно будут проводиться мероприятия с крупными работодателями, кадровыми агентствами и представителями малого бизнеса Москвы.
Больше всего новинок появится в направлении "Профориентация". Гостей ждут, в частности, VR-приложение и компьютерная игра.
Всего "Техноград" в 2019-м посетили более 240 тысяч человек. Сейчас в его учебный план включены больше тысячи мастер-классов, курсов и интенсивов. Посетители обучаются профессиям, востребованным в таких сферах, как цифровые технологии, услуги для населения, креативные индустрии, городская инфраструктура и промышленность.
Кроме того, "Техноград" запустил программу обучения для самозанятых горожан. На курсах рассказывают об основах ведения бизнеса в выбранном направлении. Во время занятий начинающие предприниматели могут получить практические навыки и перенять опыт от экспертов.
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