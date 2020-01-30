Более 2500 добровольцев записались в школу социального волонтерства

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 2500 горожан записались в школу социального волонтерства в центре занятости "Моя карьера", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Она появилась прошлой осенью. Программа школы рассчитана на тех, кто только планирует начать помогать нуждающимся и на уже действующих волонтеров, руководителей и работников социальных некоммерческих организаций. Ученики сами решают, в каком направлении будет идти обучение.
На занятиях рассказывают об особенностях социального волонтерства, потребностях людей, которым предстоит помогать, видах помощи. Руководителей и сотрудников некоммерческих организаций учат эффективно управлять коллективом, объясняют, где и как искать волонтеров в команду. Они также узнают, как о способах преодоления эмоционального выгорания и поощрения добровольцев.
Летом 2019 года сообщалось, что "Единая Россия" совместно с МЧС и Минпросвещения в течение 2019–2020 годов создадут в каждом федеральном округе центры для подготовке волонтеров. Предполагается, что они будут помогать профессиональным спасателям. Добровольцы под руководством инструкторов ВСКС обучатся навыкам поведения в кризисных ситуациях, оказания первой медицинской и психологической помощи, алгоритму действий при различных видах ЧС.
В том же году стало известно, что в столице реализуют программу грантовой поддержки соцпроектов НКО и благотворительных фондов "Москва – добрый город". Грантовая поддержка будет выделяться на реализацию социальных проектов, которые отвечают нескольким критериям. Общая сумма грантов достигнет 400 миллионов рублей в год.
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