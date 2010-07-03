Мосприрода объявила о наборе волонтеров в клуб "Экопрокач"

Фото: департамент природопользования и охраны окружающей среды

Мосприрода с 16 октября открывает набор волонтеров в клуб "Экопрокач". Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Волонтерство – это не просто общественное движение, а один из способов для современной молодежи заявить о своей гражданской позиции, выразить любовь к природе. На первом занятии мы разберем самые главные аспекты экологичного образа жизни, которые помогут снизить негативное влияние на окружающую среду", – отмечается в сообщении.

Клуб "Экопрокач" объединяет жителей столицы, неравнодушных к экологическим вопросам, подчеркнули в департаменте. Первое занятие состоится 16 октября в 18:00 в центре "Пчеловодство" на ВДНХ.

Ранее жителей Москвы попросили сделать кормушки для птиц. С наступлением холодов обитателям столичных парков стало труднее добывать пищу. Кормушки можно установить в Нескучном саду, парке "Фили" и Воронцовском парке, а также на территории Воробьевых гор. В парке "Кузьминки" установка позволена только с разрешения администрации.

