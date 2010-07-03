Эколог заявил, что среди молодежи стало модно быть экологичным

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Заботиться об экологии стало сейчас модно. Такое мнение высказал советник руководителя федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш в разговоре с ИА "НСН".

"Сейчас быть экологичным модно. У меня дочка ходит в шестой класс, они организовали сбор батареек и макулатуры в простой московской школе. Молодежь тянется к этому. Именно поэтому мы, может, и не хотим вводить урок о воде в официальную программу школьного образования. У школьников огромное количество уроков. Бедные дети", – сказал Разбаш.

Ранее организаторы акции "Вода России" провели уроки по экологии для полумиллиона российских школьников. Уроки были посвящены сбережению воды, лесов, проблеме изменения климата, раздельному сбору мусора.

Разбаш подчеркнул, что такие уроки пока не планируется вводить в стандарт школьного образования, поскольку дети и так загружены учебой.

В 2019 году в рамках Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов "Вода России" было собрано около 1,5 миллиона мешков мусора.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" началось голосование, посвященное раздельному сбору отходов в столице.

