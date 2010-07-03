Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:54

Эколог заявил, что среди молодежи стало модно быть экологичным

общество экология

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Заботиться об экологии стало сейчас модно. Такое мнение высказал советник руководителя федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш в разговоре с ИА "НСН".

"Сейчас быть экологичным модно. У меня дочка ходит в шестой класс, они организовали сбор батареек и макулатуры в простой московской школе. Молодежь тянется к этому. Именно поэтому мы, может, и не хотим вводить урок о воде в официальную программу школьного образования. У школьников огромное количество уроков. Бедные дети", – сказал Разбаш.

Ранее организаторы акции "Вода России" провели уроки по экологии для полумиллиона российских школьников. Уроки были посвящены сбережению воды, лесов, проблеме изменения климата, раздельному сбору мусора.

Разбаш подчеркнул, что такие уроки пока не планируется вводить в стандарт школьного образования, поскольку дети и так загружены учебой.

В 2019 году в рамках Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов "Вода России" было собрано около 1,5 миллиона мешков мусора.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" началось голосование, посвященное раздельному сбору отходов в столице.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика