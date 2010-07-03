Центры по подготовке волонтеров-спасателей создадут в РФ

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Партия "Единая Россия" совместно с МЧС и Минпросвещения в течение 2019-2020 годов создадут в каждом федеральном округе центры для подготовке волонтеров. Предполагается, что они будут оказывать помощь профессиональным спасателям во время чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в понедельник, 12 августа во время встречи с волонтерами Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), которые помогали справиться с последствиями паводка в Иркутской области.

В частности, в рамках встречи "Молодая Гвардия Единой России" и (ВСКС) подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке волонтеров для помощи в ЧС.

"Мы договорились, что наши волонтеры из общественных организаций будут иметь возможность на материально-технической базе ВСКС проходить обучение в Москве", – цитирует Турчака РИА Новости.

Отмечается, что добровольцы под руководством инструкторов ВСКС обучатся навыкам поведения в кризисных ситуациях, оказания первой медицинской и психологической помощи, а также алгоритму действий при различных видах ЧС.

Ранее стало известно, что рекордное количество людей пропало в лесах в грибной сезон 2019 года. Так, только за неделю в июле пропали почти 600 человек. По данным спасателей-волонтеров, восемь человек погибли, а 19 не найдены до сих пор.