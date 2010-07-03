Центры по подготовке волонтеров-спасателей создадут в РФ

02:30
02:30
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Партия "Единая Россия" совместно с МЧС и Минпросвещения в течение 2019-2020 годов создадут в каждом федеральном округе центры для подготовке волонтеров. Предполагается, что они будут оказывать помощь профессиональным спасателям во время чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в понедельник, 12 августа во время встречи с волонтерами Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), которые помогали справиться с последствиями паводка в Иркутской области.
В частности, в рамках встречи "Молодая Гвардия Единой России" и (ВСКС) подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке волонтеров для помощи в ЧС.
"Мы договорились, что наши волонтеры из общественных организаций будут иметь возможность на материально-технической базе ВСКС проходить обучение в Москве", – цитирует Турчака РИА Новости.
Отмечается, что добровольцы под руководством инструкторов ВСКС обучатся навыкам поведения в кризисных ситуациях, оказания первой медицинской и психологической помощи, а также алгоритму действий при различных видах ЧС.
Ранее стало известно, что рекордное количество людей пропало в лесах в грибной сезон 2019 года. Так, только за неделю в июле пропали почти 600 человек. По данным спасателей-волонтеров, восемь человек погибли, а 19 не найдены до сих пор.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: