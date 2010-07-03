В Москве заработает Школа социального волонтерства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве 18 сентября откроется Школа социального волонтерства. Программа занятий рассчитана на тех, кто только собирается стать волонтером, и на тех, кто давно этим занимается. Обучение смогут пройти руководители и работники социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), передает портал мэра и правительства Москвы.

В первый день состоится тренинг "Осознанный подход к социальному волонтерству". Участникам расскажут, где нужна волонтерская помощь и разоблачат мифы, связанные с этой сферой.

Повторное занятие пройдет 25 сентября, 16, 23 и 30 октября. Для участия нужна предварительная регистрация.

Участники после тренинга смогут выбрать один из восьми курсов. Часть тренингов предназначена для сотрудников НКО. Каждый из них разделен на модули. Сейчас действует регистрация на пять программ.

Курс "Социальное волонтерство: первые шаги" познакомит с азами, принципами и правилами социального волонтерства. Курс "Школа координаторов волонтерских групп" будет полезен тем, кто хочет запустить собственный социальный волонтерский проект. Курс "Я – руководитель: как управлять НКО?" состоит из семинаров по изучению лучших практик. Курс "Волонтерство в психоневрологических интернатах и пансионатах для ветеранов труда: обмен опытом" будет посвящен тому, как НКО организуют волонтерскую помощь разным целевым аудиториям. На курсе "Волонтеры и НКО: объединяя усилия" будут рассказывать о том, как нужно выстраивать работу с волонтерами, ставить им задачи, создавать комфортную атмосферу в коллективе.

В августе сообщалось, что "Единая Россия" совместно с МЧС и Минпросвещения в течение 2019-2020 годов создадут в каждом федеральном округе центры по подготовке волонтеров, которые будут оказывать помощь профессиональным спасателям во время ЧС.

