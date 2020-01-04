"Техноград" на ВДНХ в 2019 году посетили более 240 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 240 тысяч человек посетили инновационно-образовательный кластер "Техноград" на ВДНХ в 2019 году, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. С момента же открытия в нем побывали свыше 300 тысяч человек.

В течение года учебный план "Технограда" постепенно расширялся. На сегодняшний день в него включены больше тысячи мастер-классов, курсов и интенсивов.

Основным направлением считаются комплексные образовательные программы более чем по 40 специальностям. Посетители обучаются профессиям, востребованным в таких сферах, как цифровые технологии, услуги для населения, креативные индустрии, городская инфраструктура и промышленность.

По словам Сергуниной, современные форматы обучения, как в “Технограде”, сегодня очень популярны – они позволяют повысить квалификацию или освоить новую профессию за максимально короткий срок. Заммэра рассказала, что все навыки отрабатываются на практике, на реальном оборудовании.

"Сами образовательные модули готовятся при участии работодателей – с учетом последних требований рынка. Отсюда и спрос: "Техноград" за этот год принял более 240 тысяч человек, а за все время работы – больше 300 тысяч", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

В "Технограде" работает центр развития карьеры, который помогает посетителям найти работу и получить базовые навыки, необходимые для трудоустройства.

За год в центр обратились более 19 тысяч человек. Самыми востребованными услугами стали карьерные консультации и расширенное профнавигационное тестирование. На базе центра провели больше 270 мероприятий: мастер-классов, бизнес-игр, ярмарок вакансий и дискуссий с представителями компаний-работодателей.

Как, в свою очередь, рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в минувшем году "Техноград" не раз становился центром притяжения как для жителей, так и для гостей столицы.

"В течение года на площадке инновационно-образовательного комплекса прошло более 100 бесплатных мероприятий, и это не считая многочисленных событий центра развития карьеры. Гостям "Технограда" 2019 год запомнится яркими фестивалями, молодежными форумами, выставками, концертами, профессиональными конкурсами, соревнованиями, обучающими мастер-классами", – отметил он.

Фурсин пообещал в наступившем году продолжать активную работу в этом направлении, предлагая горожанам новые форматы семейного досуга и пути профессионального развития.

Ранее сообщалось, что деловые встречи будут проходить на территории "Технограда" каждый месяц до сентября 2020 года. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться на сайте "Технограда". Одновременно в "Технограде" могут находиться порядка 1900 человек.

