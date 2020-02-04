Более 15 тысяч человек посетило Студенческий фестиваль предпринимательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 15 тысяч молодых людей и девушек приняло участие в Студенческом фестивале предпринимательства, приуроченном ко Дню студента. Мероприятие прошло в столичном Дворце спорта "Мегаспорт" 26 января.
Участников ждали мастер-классы, лекции и паблик-токи, встречи с известными бизнесменами и работа над собственными проектами вместе с экспертами-наставниками.
Развить свою идею под руководством предпринимателей и получить их экспертную оценку могли все желающие, кто заранее оставил заявку на сайте и прошел отборочный этап. Всего поступило 265 заявок, в том числе из Астрахани, Великого Новгорода, Ставрополя, Тюмени и Екатеринбурга.
Шорт-лист расширили до 50 бизнес-идей, поскольку интересных и заслуживающих поддержки стартапов оказалось много. После работы с наставниками участники презентовали свои бизнес-идеи жюри и зрителям.
Лучшим проектом признали программно-аппаратный комплекс, который превращает любой автомобиль в беспилотный. Его создала команда во главе со студентом Московского Политеха Владиславом Южаковым (наставник проекта Эдуард Гуринович).
Среди представленных проектов беспилотное судно с функциями анализа окружающей морской среды, аддитивные технологии для создания новых материалов, сверхбыстрая зарядная станция для электрокаров и новая технология получения провитамина А.
Перед посетителями фестиваля выступили молодые и уже добившиеся успеха предприниматели. Они поделились опытом по самым разным вопросам.
Ранее сообщалось, что в минувшем году в столице зарегистрировалось 73 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 3,8% превысило показатели 2018 года.
Москва лидирует по числу индивидуальных предпринимателей. Их общее число на начало 2020 года достигло 353 тысяч.
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