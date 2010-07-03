Поступления в бюджет от торгового сбора в Москве выросли на 3,6%

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Торговый сбор в первом полугодии 2019 года принес столичному бюджету 3,9 миллиарда рублей.
"Поступления увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,6 процента", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как уточнили в департаменте экономической политики и развития, рост поступлений связан с увеличением числа объектов торговли.
"За этот период их число выросло на 3,3 процента и превысило 58 тысяч. С момента введения торговый сбор принес бюджету Москвы более 30 миллиардов рублей ", – отметил руководитель департамента Денис Тихонов.
Торговый сбор был введен в Москве с 1 июля 2015 года. Эффектом от его введения стала легальная работа более 22 тысяч торговых объектов и рост качества предоставляемых товаров и услуг.
На данный момент в столице работают более 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают работой более 2,4 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что объем экспорта промышленной продукции Москвы достиг 7,9 миллиарда долларов в первой половине 2019 года. Продукция экспортировалась в 170 стран. Ключевыми импортерами продукции из российской столицы были Белоруссия, Великобритания, Казахстан, США и Германию. В эти страны отправляется 40 процентов столичной несырьевой продукции.
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