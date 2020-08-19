Почти на 40% вырос объем несырьевого экспорта Москвы в январе – июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По итогам первой половины текущего года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы увеличился более чем на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,34 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, в пятерку крупнейших импортеров во втором квартале вошли Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Китай.

"В первом квартале Китай обгоняла Германия. Лучшую динамику за полугодие показал экспорт в Швейцарию – он вырос на 378% к тому же периоду прошлого года. Поставки в Великобританию увеличились на 292%, в Турцию – на 209% и в США – на 75%", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Также за первые шесть месяцев этого года отмечен рост объемов экспорта на азиатский рынок: в Китай – на 30%, в Южную Корею – на 25%, в Японию – на 6%.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общий объем составил 13,75 миллиарда долларов, что на 40,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточняется, спросом за рубежом пользуются механическое оборудование, техника и компьютеры, коммуникационная аппаратура, лекарственные средства, а также одежда швейная и трикотажная.

"Высокие темпы роста показала химическая промышленность – рост 19,4%, фармацевтика и косметическая отрасль – рост 3,4%, а также отрасль пищевой промышленности – рост 17,1%", – подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

В пресс-службе отметили, что в период пандемии коронавируса поддержку столичным экспортерам оказывал созданный департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП) Центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и инвестиционного развития "Моспром".

Также ведет работу по финансовой и нефинансовой поддержке столичных компаний, реализующих продукцию за рубежом, Московский экспортный центр (МЭЦ).

Ранее стало известно, что за первые пять месяцев этого года показатели несырьевого неэнергетического экспорта столицы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,5% и составили 12,8 миллиарда долларов.

Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, с января по май столичные предприятия экспортировали несырьевую неэнергетическую продукцию в 151 страну мира. По его словам, представители химической промышленности по итогам пяти первых месяцев этого года открыли 17 новых рынков, производители продуктов питания – 15, а неметаллических материалов и изделий – 14. Экспортное направление также развивают производители мяса и субпродуктов.

