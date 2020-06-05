Несырьевой экспорт столицы вырос на четверть – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Объем несырьевого экспорта столицы в первом квартале текущего года увеличился на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, несмотря на ситуацию в мировой экономике, объем несырьевого экспорта Москвы достиг 6,5 миллиарда долларов.
"В пятерку крупнейших импортеров столичной продукции в этом сегменте вошли Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Германия", – приводятся в материале слова Сергуниной.
Она уточнила, что объем поставок несырьевой продукции из Москвы в Великобританию в первом квартале этого года увеличился на 246%, Швейцарию – на 142%, США – на 119%, Турцию – на 56%, Японию – на 36%, Германию – на 33%, Китай – на 11%, Казахстан – на 6%.
Вместе с тем доля Москвы в общей структуре несырьевого неэнергетического экспорта РФ составляет 20,1%.
Ранее стало известно, что самыми востребованными экспортными товарами в январе стали компьютеры, механическое оборудование и техника. В январе их экспортировали на 0,09 миллиарда долларов. Экспорт коммуникационной аппаратуры составил 0,03 миллиарда долларов США, автотехники – 0,02 миллиарда долларов. По информации центра "Моспром", продукцию городских компаний в первый месяц 2020 года экспортировали в 126 стран. Ключевыми импортерами были Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Швейцария.
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